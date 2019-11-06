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Художница создает картины, которые все видят по-разному: и дело не в магии, а в вашем браузере

Создавая портреты, художница сама не знает, сколько версий в итоге получат ее работы

среда, 6 ноября 2019, 14:13
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Художница и по совместительству программист Диана Смит создает уникальные картины, которые для каждого пользователя сети выглядят по-разному. И дело здесь не в очередной оптической иллюзии или магии, а в особенностях программных кодов браузера. Свои работы девушка создает на клавиатуре, при этом сама никогда не знает, сколько разных версий получит тот или другой портрет.

Как пишет Vice, в свое время Смит вдохновилась фламандскими картинами в стиле барокко и стала создавать портреты при помощи кодов CSS и HTML. Каждая ее работа - целая таблица, написанная на языке программирования и каждый браузер отображает их по-своему.

Так, наиболее обсуждаемым в соцсетях стала ее работа с названием PureCSS Lace. Пользователи Google Chrome видят этот портрет вполне нормальным, а вот Safari уже отображает его несколько иначе. "Яблочный" браузер по какой-то причине выносит кружевной воротник девушки на передний план, закрывая ее лицо будто веером.

В браузере Opera с версией 2014 года портрет и вовсе приобретает черты кубизма.

Microsoft Edge стирает грани и многие другие детали портрета, делая изображение довольно примитивным.

Самые удивительные изменения в портрете происходят в мало популярном Netscape Navigator - браузере 90-х.

Поэкспериментировать с работами Дианы Смит можно просто открывая ссылки на них в разных браузерах. По словам художницы, ее увлечение - вовсе не бессмысленное занятие. Ведь картины отлично демонстрируют то, как менялись со временем интернет-технологии: "Когда вы смотрите на это изображение в разных браузерах, вы как бы просматриваете историю интернета и то, что от него требовалось в то время. Поэтому, чем более старые версии браузеров вам удастся разыскать, тем более уникальные изображения вы получите".

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