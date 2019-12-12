RU  UA

Лайм

Аниме, БДСМ и рекордная активность: PornHub показал любопытную статистику по шалунам из Украины

Украинцы снова вошли в топ-20 пользователей ресурса, но в этом году отличились предпочтениями

четверг, 12 декабря 2019, 15:23
читати статтю українською

Пользователи из Украины вошли в топ-20 зрителей крупнейшего порноресурса PornHub. Заняв 16 место, страна обогнала Таиланд, Россию, Аргентину и Швецию. При этом в запросах украинцы отличились скромностью - самым популярным из них стал просто "секс". Второе и третье места по популярности заняли запросы "аниме" и "БДСМ".

Согласно статистике ресурса, опубликованной к концу года, росла в 2019-м и активность определенных запросов. Так, к примеру, украинцы стали чаще искать контент категории gangbang (на 778% чаще), public (на 571%), активнее пользователи интересовались видеогайдами по мастурбации. Не удивительно, но именно украинский зритель на 686% чаще других интересовался категорией "русское".

В целом же по сравнению с прошлым годом украинские шалуны стали проводить на PornHub на 30 секунд меньше, хотя и заняли во временной шкале 14 место (среднее время пребывания за одно посещение составило 596 секунд). Топ-звездами ресурса в этом году для Украины стали актрисы Лана Роудс, Николь Энистон и Эльза Джин, которая входит в эту тройку уже второй раз.

Примечательно, что Лана Роудс стала самой востребованной порнозвездой ресурса не только в украинском сегменте. 23-летнюю жительницу США назвали топ-актрисой PornHub и именно ей пророчат премию XBIZ Award как "лучшей новой старлетке". Контент с участием Роудс собрал за год более 345 млн просмотров.

  • Ранее креативщики PornHub сняли "Самый грязный фильм" на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана.
  • Читайте также на theLime, почему топовые порносайты стали благодарить Голливуд за "Джокера". Просто взгляните, что происходило с их рейтингами вскоре после премьеры фильма Тодда Филлипса.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: порно, PornHub

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Как приготовить отменное фуа-гра дома: пошаговый рецепт и советы

Как сделать знаменитый деликатес своими руками

Хорошая альтернатива спортзалу: 5 поз для секса, которые подтянут ваши мышцы

Как заниматься любовью с пользой для фигуры

В США голуби надели ковбойские шляпы - звучит как шутка, но эти фото и видео вас удивят

Орнитолог прокомментировал ситуацию и успокоил возмущенных зоозащитников

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: