Аниме, БДСМ и рекордная активность: PornHub показал любопытную статистику по шалунам из Украины

Пользователи из Украины вошли в топ-20 зрителей крупнейшего порноресурса PornHub. Заняв 16 место, страна обогнала Таиланд, Россию, Аргентину и Швецию. При этом в запросах украинцы отличились скромностью - самым популярным из них стал просто "секс". Второе и третье места по популярности заняли запросы "аниме" и "БДСМ".

Согласно статистике ресурса, опубликованной к концу года, росла в 2019-м и активность определенных запросов. Так, к примеру, украинцы стали чаще искать контент категории gangbang (на 778% чаще), public (на 571%), активнее пользователи интересовались видеогайдами по мастурбации. Не удивительно, но именно украинский зритель на 686% чаще других интересовался категорией "русское".

В целом же по сравнению с прошлым годом украинские шалуны стали проводить на PornHub на 30 секунд меньше, хотя и заняли во временной шкале 14 место (среднее время пребывания за одно посещение составило 596 секунд). Топ-звездами ресурса в этом году для Украины стали актрисы Лана Роудс, Николь Энистон и Эльза Джин, которая входит в эту тройку уже второй раз.

Примечательно, что Лана Роудс стала самой востребованной порнозвездой ресурса не только в украинском сегменте. 23-летнюю жительницу США назвали топ-актрисой PornHub и именно ей пророчат премию XBIZ Award как "лучшей новой старлетке". Контент с участием Роудс собрал за год более 345 млн просмотров.

Ранее креативщики PornHub сняли "Самый грязный фильм" на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана.

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