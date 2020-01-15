Девочка нашла в Инстаграм близнеца и родителям пришлось открыть ей большую тайну (фото)

16-летняя жительница Индонезии Набила Аз-Захра нашла в Instagram пользовательницу, которая буквально оказалась ее копией. Сперва девочка решила, что стала жертвой кражи личных фотографий, но вскоре поняла, что не делала таких. Написав своей близняшке, Набила заставила родителей раскрыть большой семейный секрет.

Эту историю девочка рассказала в Twitter, где также поделилась снимками своей близняшки. Как оказалось, не просто похожего ребенка, а родной сестры, и все это напоминает сценарий индийского кино.

Фото: twitter.com/bileeuww

По словам девочки, все началось с того, что ее знакомые рассказали ей об Instagram-профиле, фотографии в котором уж очень похожи на ее личные. Конечно, это вызвало у Набилы большой интерес и она разыскала владелицу аккаунта.

Какое-то время Набила не решалась написать незнакомке, но уже 7 января получила от нее же сообщение в "директ": "Тебе не кажется, что мы очень похожи?" - спросила у нее Надя.

Сестры стали общаться. В частности, интересоваться жизнью друг дружки. К их удивлению, у девочек оказались практически идентичные вес, рост, похожие вкусы в еде и напитках. Все это, не говоря уже о внешности, казалось очень подозрительным.

Фото: twitter.com/bileeuww

Так девочки пришли к выводу, что Набиле стоит поговорить с родителями. Те, к удивлению обеих, рассказали им всю правду: Набила и Надя - родные сестры. Первую пара удочерила еще совсем маленькой и болезненной. Вес девочки на тот момент составлял менее двух килограммов.

На этом сюрпризы не закончились. Как оказалось, отдать родную дочь в свое время родители Набилы решились по причине несостоятельности. Семья не могла обеспечивать троих детей. Таким образом девочки узнали, что где-то у них есть еще одна сестра или брат. Теперь они мечтают встретиться и начать поиски еще одного самого родного человека.

Фото: twitter.com/bileeuww

"Я счастлива, что мне довелось узнать о Наде, но и грустно тоже, ведь я не ожидала узнать такую историю о себе", - призналась Набила своим фолловерам. Вместе с этим девочка выразила благодарность ее вторым родителям, которые вырастили ее с любовью и заботой.

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