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Мужчина сильно похудел и прославился новым лицом - теперь он выглядит как звезда "Игры престолов"

Успешное похудение и сходство с Сандором Клиганом сделало мужчину звездой интернета

вторник, 14 января 2020, 17:59
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В сети активно обсуждают результаты похудения мужчины, который вернул вес в норму и стал похож на популярного персонажа "Игры престолов" - Сандора Клигана по кличке Пес. Двойника актера Рори Макканна нашли на сайте Reddit.

Пользователь социального новостного сайта публиковал фотографии своей физической трансформации в разделе, посвященном похудению. Он не претендовал на мировую популярность, а лишь рассказывал о том, как ему и его жене удалось за полтора года сбросить 136 кг.

Добиться такого результата супругам помогло ограничение калорий, кетодиета, краткосрочное голодание и занятия с эластичной лентой для фитнеса всего по 10 минут в день.

Очень скоро комплименты целеустремленному мужчине превратились в удивленные замечания о схожести с персонажем "Игры престолов". Фото мужчины на Reddit засыпали шутливыми комментариями.

"Сандор Клиган? Не могу поверить, что об этом не пишут больше людей. Он же двойник Рори Макканна", - пишут пользователи. "Ты так сильно похудел, что из Горы превратился в Пса!" "Ты теперь будто похож на Пса из "Игры престолов"… но более низкого".

  • Семейная пара нашла пропавшего пса в тюрьме. Пока хозяева искали питомца, он по-царски жил в исправительном учреждении, где стал кумиром заключенных.
  • А вот история о том, как немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену. Она напоминает о том, какими чуткими и понимающими могут быть собаки.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: Игра престолов

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