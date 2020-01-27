RU  UA

Лайм

Пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь

Совпадение или нет, но благодаря животному женщина избежала карантина

понедельник, 27 января 2020, 14:04
читати статтю українською

Пользовательница Facebook поделилась историей, которая в свете всеобщей паники вокруг вспышки коронавируса в Китае кажется почти что фантастикой. Все дело в том, что ее питомец буквально помешал ей вылететь в охваченный вирусом город Ухань, из которого выехать сегодня уже не так просто.

На личной странице в соцсети женщина опубликовала фотографии изрядно потрепанного и разорванного на части паспорта, который оставила без присмотра. Совпадение или нет, но пес поигрался с ним пока хозяйка планировала покупать билеты в Ухань, чтобы проведать живущих там родственников. В сети считают, что животное спасло ей жизнь.

Фото: facebook.com

Сперва женщина поделилась этой историей с несколько другим подтекстом. Опубликовав снимок питомца с виноватым видом, она рассказала, что оставила его без присмотра на совсем короткое время. Когда же вернулась домой, обнаружила, что заказать билеты в Ухань уже не сможет.

К удивлению женщины, которая, похоже, не следила так внимательно за новостями, в комментариях к ее посту она нашла не сочувствия, а поздравления. Некоторые даже предположили, что питомец по имени Кими мог спасти ей жизнь - в конце декабря Ухань стал первым городом в Китае, где произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Существуют предположения, что жители подхватили инфекцию через мясо морских млекопитающих.

Свою историю женщина рассказала подписчикам 13 января. На сегодняшний день город Ухань уже закрыт на карантин, временно прервана с ним и транспортная связь. Из этого можно предположить, что если бы не пес, его хозяйка могла бы очутиться в числе тех, кто не может выбраться из закрытого города.

  • В результате заражения коронавирусом умерли уже 80 человек. Всего заболевание подтверждено у более 2 тысяч людей в разных странах мира, преимущественно в Китае. В целом же вирус подтвержден более чем в десяти странах.
  • 27 января первый случай заболевания коронавирусом обнаружили и в Украине.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: коронавирус

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Готовим зразы по-польски с ветчиной и грибами: пошаговый рецепт и советы

Как приготовить оригинальное сытное блюдо для всей семьи

Похудеть за неделю - миф? Что такое жиросжигающая тренировка

Как привести тело в форму всего за 7 дней

Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов

Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: