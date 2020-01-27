Пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь

Пользовательница Facebook поделилась историей, которая в свете всеобщей паники вокруг вспышки коронавируса в Китае кажется почти что фантастикой. Все дело в том, что ее питомец буквально помешал ей вылететь в охваченный вирусом город Ухань, из которого выехать сегодня уже не так просто.

На личной странице в соцсети женщина опубликовала фотографии изрядно потрепанного и разорванного на части паспорта, который оставила без присмотра. Совпадение или нет, но пес поигрался с ним пока хозяйка планировала покупать билеты в Ухань, чтобы проведать живущих там родственников. В сети считают, что животное спасло ей жизнь.

Фото: facebook.com

Сперва женщина поделилась этой историей с несколько другим подтекстом. Опубликовав снимок питомца с виноватым видом, она рассказала, что оставила его без присмотра на совсем короткое время. Когда же вернулась домой, обнаружила, что заказать билеты в Ухань уже не сможет.

К удивлению женщины, которая, похоже, не следила так внимательно за новостями, в комментариях к ее посту она нашла не сочувствия, а поздравления. Некоторые даже предположили, что питомец по имени Кими мог спасти ей жизнь - в конце декабря Ухань стал первым городом в Китае, где произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Существуют предположения, что жители подхватили инфекцию через мясо морских млекопитающих.

Свою историю женщина рассказала подписчикам 13 января. На сегодняшний день город Ухань уже закрыт на карантин, временно прервана с ним и транспортная связь. Из этого можно предположить, что если бы не пес, его хозяйка могла бы очутиться в числе тех, кто не может выбраться из закрытого города.

В результате заражения коронавирусом умерли уже 80 человек. Всего заболевание подтверждено у более 2 тысяч людей в разных странах мира, преимущественно в Китае. В целом же вирус подтвержден более чем в десяти странах.

27 января первый случай заболевания коронавирусом обнаружили и в Украине.

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