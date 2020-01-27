В Украине впервые зафиксировали коронавирус: появились тревожные данные

В Киеве впервые зафиксировали случай заболевания смертельно опасным коронавирусом.

Об этом сообщают на Facebook-странице Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины

Проведенные в лаборатории исследования подтвердили, что один из пациентов, который обратился к медикам с жалобами на головную боль, повышенную температуру тела и лихорадку болен атипической пневмонией, которую вызывает коронавирус.

Также в учреждении добавили, что за 4 недели 2020 года заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно возросла.

Как писал "Апостроф" ранее, от смертельного коронавируса, который зафиксировали в Китае впервые в конце 2019 года, умерли уже 80 человек . 26 января, в провинции Хубэй зафиксировали 24 новых смертельных случая. Кроме того, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.