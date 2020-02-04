Грустный Киану Ривз оказался в украинских учебниках по истории - похоже, авторы не знают мемов

Актер и звезда мемов Киану Ривз вдруг оказался на страницах украинских учебников по истории для 10-го класса. И все бы ничего, вот только звезда "Матрицы" появился там как один из строителей американской многоэтажки со знаменитой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе".
Фото из книги кандидата исторических наук Игоря Щупака появилось в Твиттер-аккаунте пользователя с ником Тремба. На 58-й странице учебника действительно можно рассмотреть мем грустного Киану Ривза, который в свое время удачно "прифотошопили" к известному кадру.
Так фотография "Обед на небоскребе" выглядит на самом деле:
Так выглядит фото с актером, которое в свое время разошлось по соцсетям и стало мемом "грустный Киану Ривз":
А так выглядит фото в учебнике по истории:
"Мое почтение тому, кто подбирал иллюстрации. Снимаю шляпу. Не думаю, что увижу что-то лучше чем это за весь год", - смеются в комментариях. Поклонники мемов с Киану Ривзом нашли подтверждение тому, что этот парень и правда избранный.
- Ранее фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все, и это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.
Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.