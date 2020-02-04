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Грустный Киану Ривз оказался в украинских учебниках по истории - похоже, авторы не знают мемов

Звезда "Матрицы" вдруг появился на архивном фото 1932 года

вторник, 4 февраля 2020, 14:07
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Актер и звезда мемов Киану Ривз вдруг оказался на страницах украинских учебников по истории для 10-го класса. И все бы ничего, вот только звезда "Матрицы" появился там как один из строителей американской многоэтажки со знаменитой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе".

Фото: twitter.com/jigsawdeaad

Фото из книги кандидата исторических наук Игоря Щупака появилось в Твиттер-аккаунте пользователя с ником Тремба. На 58-й странице учебника действительно можно рассмотреть мем грустного Киану Ривза, который в свое время удачно "прифотошопили" к известному кадру.

Так фотография "Обед на небоскребе" выглядит на самом деле:

Так выглядит фото с актером, которое в свое время разошлось по соцсетям и стало мемом "грустный Киану Ривз":

А так выглядит фото в учебнике по истории:

"Мое почтение тому, кто подбирал иллюстрации. Снимаю шляпу. Не думаю, что увижу что-то лучше чем это за весь год", - смеются в комментариях. Поклонники мемов с Киану Ривзом нашли подтверждение тому, что этот парень и правда избранный.

  • Ранее фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все, и это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: Киану Ривз, мемы

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