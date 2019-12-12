Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все

Поклонники актера Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" с его участием и буквально впали в истерику. Казалось, относительно скорому появлению фильма можно только порадоваться - его релиз планируют на 21 мая 2021 года. Вот только в этот же день ожидается премьера четвертой части боевика "Джон Уик" также с Киану Ривзом в главной роли. И это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.

Ривза много не бывает, но в сложившейся ситуации поклонники видят величайшее сражение в истории кино. И им придется сделать этот непростой выбор между премьерами, и кое-кто уже определился: "Кто сорвет бокс-офис в мае 2021 года? "Джон Уик-4" или "Матрица-4"? Киану Ривз!" - шутят в Twitter.

Фото: twitter.com

Как стало известно ранее, главные роли в новой "Матрице" Ланы Вачовски помимо Киану Ривза сыграют Керри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Яхья Абдул-Матин II. Недавно также заговорили о том, что к проекту может присоединится Джонатан Грофф, звезда сериала "Охотник за разумом". Роль актера остается неизвестной, но существуют предположения, что именно он станет преемником агента Смита.

Но даже такой актерский состав не подкупил некоторых фанов Ривза, возмущенных датой премьеры фильма. Представ перед выбором, некоторые все же отдают предпочтение проверенному проекту - "Джону Уику". Что же касается Киану Ривза, его уже ждут на обложке журнала TIME.

Фото: twitter.com

Напомним, режиссером продолжения "Матрицы" стала Лана Вачовски, а сценарий ей помогут написать Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Производство фильма планируют начать в начале 2020 года.

Disney предупредили, что новые "Звездные войны" могут вызвать приступ у зрителей с эпилепсией. Фильм содержит несколько сцен с мигающими огнями, которые могут навредить светочувствительным людям.

Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.

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