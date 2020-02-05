Модель потратила тысячи долларов, чтобы стать живой куклой, но пока ее фото лишь пугают людей в соцсетях

Фетиш-модель из Канады, которая называет себя Марией Магдалиной, зависима от пластических операций. Девушка настолько сильно перекроила свою внешность, что ее совсем не узнать. При этом канадка уверяет, что ей нравится ее внешний вид и прекращать эксперименты со своим телом она не собирается.

В свои 24 года Мария успела три раза увеличить грудь, трижды изменить форму носа, сделать подтяжку бровей, вставить ягодичные импланты и многократно увеличить губы. А недавно модель решила изменить форму своего полового органа. Во время этой операции девушка едва не лишилась жизни, врачам пришлось несколько раз делать ей переливание крови, пишет Daily Mail.

Угроза жизни, с которой пришлось столкнуться модели во время последней процедуры, не испугала ее. Мария Магдалина заявляет, что гордится своим телом и останавливаться не собирается.

Впервые под нож хирурга модель легла в 21 год, это была операция по увеличению размера груди. Всего на пластику Мария потратила более 100 тысяч долларов. Кроме пышных форм, девушку отличают и многочисленные татуировки, которые покрывают все ее тело.

А когда-то Мария Магдалина выглядела так:

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