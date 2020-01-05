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"Живой Кен" из Бразилии стал женщиной - говорит, в душе он всегда был Барби (фото)

Теперь мужчина просит называть его Родди

воскресенье, 5 января 2020, 17:06
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Бразилец Родриго Альвес, более известный на телевидении и страницах таблоидов как "живой Кен" окончательно решил стать женщиной. По словам 36-летнего мужчины, несмотря на популярность его образа, внутри он всегда чувствовал себя не Кеном, а его подружкой Барби.

В беседе с Mirror Альвес рассказал, что в образе женщины живет уже несколько месяцев. Позади масса пластических операций, но для достижения своего идеала ему предстоит перенести еще многое.

Фото: mirror.co.uk

"Все знают меня как Кена, но я всегда ощущал себя Барби", - признался Альвес. Теперь мужчина просит называть его Родди и обращаться к нему исключительно как к женщине.

"Мне все это нравится: походы по салонам красоты, маникюр, брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное нижнее белье", - продолжила Родди.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Последнее время ей активно колят женские гормоны и она уже носит бюстгальтер размера D. Теперь бывший Кен может похвастаться длинными светлыми локонами и заметными изменениями лица. В следующем году Родди надеется завершить финальных этап своей трансформации, которым станет операция по смене пола. На текущий момент планируется установка имплантатов в грудь, пластические операции на лице, удаление яблока Адама и половых органов мужчины.

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