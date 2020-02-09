Девушка похудела на 37 кг, чтобы победить эпилепсию и сонливость - вот ее история

Реально ли похудеть на 37 килограмм, да еще и без изнурительных спортивных тренировок? Реально, но нужно знать про важные правила похудения. Именно благодаря им 25-летняя девушка смогла не только вернуть красивую фигуру, но и справиться с тяжелой болезнью, о чем рассказала изданию Cosmopolitan.

Красотка под ником @chelsemilywellness пережила непростой период в жизни. И решила поделиться своим опытом с другими. На своей страничке в Instagram она публикует множество своих фото до и после похудения. Также девушка делится советами, как избавиться от лишнего веса эффективно и надолго.

"Я начала кататься на сноуборде в четыре года. На вершине горы я чувствовала себя королевой. А в 16 лет врачи сказали,что у меня эпилепсия. Спорт для меня оказался закрыт, и за считаные недели на лекарствах я набрала 20 килограммов. Пару лет спустя я поняла, что с этим нужно что-то делать. Тем более, при эпилепсии рекомендуют соблюдать диету. Но не ограничительную, а лечебную", - говорит девушка.

Также, по ее словам, настоящим спасанием оказалось интуитивное питание. Это метод похудения, при котором человек прислушивается к потребностям и желаниям своего тела вместо того, чтобы строго следовать каким-либо правилам.

Челс говорит, что результат стал появляться, когда она начала внимательно прислушиваться к себе и тщательно выбирать, что и когда есть. Также она тщательно изучала надписи на этикетках и постаралась хорошенько разобраться в том, что полезно, а что, наоборот, вредно для организма и фигуры.

Однако, долго на инуитивном питании девушка продержаться не смогла. Все дело в том, что такой режим не добавлял нужного количества сил. Энергии почти не было. Тогда Челс все-таки решилась попробовать кетодиету, которую ей изначально посоветовал врач.

Результат появился уже через несколько недель. Девушка почувствовала, что ее запасы энергии растут, силы прибавляются, а вес уходит. Всего за 1 год она сбросила 25 килограм, а спустя несколько месяцев ей удалось попрощаться еще с 12-ю.

Что же Челс ест, и как поддерживает свою форму? По словам красотки, ее рацион выглядит следующим образом:

Завтрак: Яйца, бекон, шпинат, авокадо;

Обед: Различные салаты;

Перекусы: Миндаль, яйца;

Ужин: Мясо или курица с овощами.

Ну а кроме правильного питания Челс советует как можно больше двигаться и перестать постоянно думать о еде. Девушке нельзя активно заниматься спортом из-за состояния здоровья, но она все равно старается вести как можно более активный образ жизни.

"За эти годы моя жизнь сильно изменилась,приступы стали совсем редки,и я надеюсь,что здоровый образ жизни очень этому способствовал", - говорит девушка.

загрузка...

Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.