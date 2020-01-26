Похудеть за неделю - миф? Что такое жиросжигающая тренировка

Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно. Нужно только выполнять дома несколько полезных упражнений и следовать советам, о которых мы расскажем в этом материале.

Что такое жиросжигающая тренировка? Это комплекс упражнений, во время которых в организме активизируется процесс сжигания жиров.

Важно: выполнять эти упражнения можно только в том случае, если у вас нет противопоказаний. Например, болезней сердца, диабета и различных сосудистых заболеваний.

Тренироваться нужно обязательно после разогрева. Начинать стоит с бега на месте. Бежать надо не менее 10-15 минут, чтобы тело хорошенько прогрелось. В процессе вы почувствуете, как согреваетесь и начинаете потеть, так и должно быть.

Затем нужно сделать 10 приседаний, отдохнуть 20 секунд и сделать еще столько же. После четырех подходов приседаний переходите к отжиманиям. Отжиматься можно на ровных руках или на локтях. Также вы можете становиться на колени, если будет слишком тяжело. Это упражнение тоже должно выполняться по 10 повторений в 4 подхода.

После отжиманий можно отдохнуть 2-3 минуты и повторить пробежку. После нее еще раз выполнять приседания и отжимания. И затем снова закрепить результат бегом на месте.

Повторять комплекс упражнений нужно 3-4 раза по кругу. А перерывы между подходами не должны быть дольше 2 минут, чтобы тело не успевало "остыть". Именно благодаря интенсивной нагрузке и активизируется процесс сжигания жиров.

Важно помнить, что для максимального эффекта вам также нужно правильно питаться. Чтобы как можно быстрее сбросить несколько сантиметров, ограничьте в своем рационе углеводные продукты и употребляйте как можно больше белка и витаминов.

Также очень важно пить как можно больше чистой воды без газа. Минимум, который нужно обязательно соблюдать - 4-5 стакана в день. И не забывайте понемногу пить воду во время тренировки, чтобы не заработать обезвоживание.

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