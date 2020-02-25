Фермер наткнулся у реки на странные валуны - оказалось, 20 млн лет назад они были живыми существами

В Аргентине фермер Хуан де Диос Сота наткнулся на большие камни у реки, которые показались ему странными по своей форме. Мужчина решил сообщить о находке археологам и просто не поверил ушам, когда специалисты закончили их изучение.

Выяснилось, что фермер наткнулся вовсе не на камни. Ими оказались окаменелости животных, возраст которых превышает 20 млн лет. Размеры и сохранность останков привела ученых в восторг, пишет Unilad. Ведь каждое из некогда живых созданий достигало размеров легкового автомобиля.

Фото: unilad.co.uk

Как рассказал позже мужчина, неподалеку от реки он часто выпасает коров. Найдя необыкновенные по своей форме "камни", он долго разглядывал их и удивлялся тому, насколько удивительной может быть природа. О том, что валуны могут оказаться останками животных он и подумать не мог.

Хуан связался с археологами, и те, заинтересовавшись его рассказом, приехали к местной реке. Обследовав "камни" и ее дно, специалисты опешили - фермер отыскал трех огромных глиптодонтинов.

Глиптодонтины (глиптодоны) - семейство крупных броненосцев, которые появились в Южной Америке около 20 млн лет назад. Прочный массивный панцирь животных принес им прозвище "танки древнего царства зверей". Несмотря на довольно грозный вид, хищниками глиптодонтины не были, питались они исключительно растениями.

Фото: unilad.co.uk

Фото: unilad.co.uk

Как отметил один из археологов, двое из найденных броненосцев наверняка были взрослыми. Еще двое — детенышами. Вес взрослых особей мог достигать тонны.

После столь впечатляющей находки специалисты планируют провести в этой местности исследования, цель которых будет возраст останков, пол существ и возможные причины их гибели.

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