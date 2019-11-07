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Друзья вышли в поле искать потерянное кольцо, но их находка заставила забыть о нем напрочь

Специалисты еще оценивают находку, но говорят, она потянет на $128 тыс.

четверг, 7 ноября 2019, 20:16
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Любой опытный любитель прогулок с металлоискателем скажет вам, что фишка этого занятия в терпении. В ожидании того самого момента, когда прибор выдаст заветный звук, обнаружив что-то поистине стоящее. Для двух приятелей из Северной Ирландии "звездный час" наступил в разгар выходного, когда сосед-фермер попросил их помочь отыскать потерянное в поле обручальное кольцо.

Как пишет LedBible, Пол Рейнард и Майкл Гвинн проводили отпуск в Балликасле (городок района Мойл) и охотно согласились помочь соседу. Все же это обручальное кольцо ("непростое украшение, двух сеpдец одно pешение"). Друзья вооружились металлоискателем и отправились в поле. Увы, отыскать аксессуар им не удалось, но спустя какое-то время об этом уже никто не думал, ведь домой они вернулись с 84 золотыми монетами, стоимость которых оценили в $128 тыс.

Музей Ольстера в столице еще проводит оценку находки, но специалистам уже удалось установить, что некоторые из найденных момент относятся ко времени правления короля Генриха VIII (начало 1500-х годов). Поэтому они предполагают, что общая сумма клада потянет на 100 000 фунтов стерлингов. В свою очередь, друзья-металлоискатели признались, что это тот самый момент, о котором они мечтали столько лет.

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