Как скинуть вес на прогулках: план полезной ходьбы на 21 день

Для похудения не обязательно ходить в спортзал. Тренировки можно заменить и другими занятиями, например, правильными активными прогулками по городу. В этом материале мы расскажем вам, как можно сбросить немного лишних сантиметров за 21 день, просто прогуливаясь по любимым местам.

Начнем с нескольких правил. Отправляясь на прогулку, обязательно убедитесь в том, что вы надели удобную обувь, дышащую и мягкую одежду, которая полностью прикрывает тело (в разогретом состоянии очень легко простудиться). Также следует брать с собой бутылку чистой воды без газа и аптечку.

Фото: steptohealth.ru

Теперь перейдем к плану прогулок. Где можно гулять? Абсолютно где угодно. Особенно в первые 5 дней. В это время вам нужно просто ходить пешком минимум 30 минут, в свободном ритме. Это нужно для того, чтобы тело привыкло ходить дольше, чем обычно.

Через 5 дней можно начать ходить где-то, где есть небольшие горки или лестницы. Опять же, общая продолжительность прогулки пока что должна быть не более 30 минут. Также вы можете добавить себе в качестве утяжелителя небольшой рюкзак с какими-либо вещами. В таком режиме стоит гулять еще 5 дней.

Фото: steptohealth.ru

Следующие 5 дней вам нужно добавлять в прогулки небольшие пробежки. Можно 15 минут пройтись спокойно, затем дважды подняться на горку, потом 5 минут пробежать. Повторять это следует 2-3 раза. Общая продолжительность прогулки теперь будет составлять уже примерно 45 минут.

И в последние 6 дней марафона, когда тело уже привыкло быть активнее и пришло в тонус, следует добавлять более длительные пробежки и более интенсивные нагрузки. Начинать следует, как и раньше, со спокойной прогулки продолжительностью теперь уже всего 5-10 минут. Затем нужно 10 минут пробежать, потом снова 10 минут пройти. После этого нужно преодолеть горку или лестницу 2-3 раза, после этого снова пройтись 10 минут и снова 10 минут пробежаться. Рассчитывайте вашу прогулку таким образом, чтобы общая ее длительность была не менее 1 часа.

Фото: steptohealth.ru

Важно: Не забывайте понемногу пить воду каждые 20-25 минут, чтобы поддерживать организм и уберечь себя от обезвоживания. Также не следует делать перекусов во время прогулки. Последний прием пищи должен быть хотя бы за час до того, как вы отправитесь ходить и бегать.

Читайте также, что такое жиросжигающая тренировка. Думаете, что похудеть за неделю невозможно? А мы должны с вами не согласиться. Для быстрого сброса лишнего веса семи дней может быть вполне достаточно.

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