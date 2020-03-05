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Брат годами дразнил сестру, обещая прийти на ее свадьбу с ламой - он не шутил, и даже выбрал ей костюмчик

Пять лет сестра была уверена, что брат просто шутит

четверг, 5 марта 2020, 13:01
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Еще за пять лет до своей свадьбы сестра Мендла Вайнштока стала размышлять о том, какой будет церемония. При этом девушка еще даже ни с кем не встречалась. Ее мысли вслух так наскучили брату, что он пообещал сделать этот день незабываемой - прийти на торжество с ламой.

Сперва это казалось шуткой, но за эти несколько лет не было такой недели, за которую Мендл не напомнил бы сестре о своих планах на ее свадьбу. Он вспоминал о ламе по поводу и без, но Рива все равно была уверена, что все это не более чем разговоры. Осенью прошлого года сестра позвонила брату и сообщила о помолвке. Ответ Мендла оказался предсказуемым: "Отлично, сейчас же звоню на ферму лам". И он не шутил. Более того, лама пришла на свадьбу в смокинге.

Фото: reddit.com/r/pics

Как рассказал мужчина на Reddit, аренда животного обошлась ему в $450. В то же время ему действительно удалось сделать свадьбу сестры незабываемой. Увидев приодетую ламу, Рива, перекрикивая смех гостей, заявила, что ненавидит своего брата. Конечно же, это была шутка, после которой последовала длительная фотосессия с уникальным гостем из мира фауны.

История и фото Мендла получили на Reddit более 170 тыс. "плюсов". Пользователи завидуют девушке и зовут Мендла лучшим братом на свете.

Фото: instagram.com/curlybrwn

Фото: instagram.com/curlybrwn

Самое забавное, что на этом сюрпризы не закончились: Друзья семьи, знавшие о затее Мендла, усадили за праздничный стол две надувные ламы в очках. Позже девушка призналась, что непременно приготовит брату ответный розыгрыш. "Лучше ему глядеть в оба, я непременно отомщу".

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные

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