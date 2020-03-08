Поздравляем коллег и друзей с юмором - креативные открытки и приколы к 8 марта

Не знаете, как оригинально, не скучно и прикольно поздравить своих знакомых и близких с 8 Марта? Мы готовы вам помочь! В этом материале вы найдете самые веселые, смешные и милые варианты текстовых поздравлений в стихах и прозе, а также различные открытки и тематические картинки.

Анекдоты и шутки на 8 Марта

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В этот день хочется поздравить всех женщин.

Но жена против.

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- Он мне пишет

- Ира, что тебе подарить на восьмое марта? Машину или квартиру?

- А ты ?

- А я Света.

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Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин, где работали 11 женщин, я, честно говоря, про 8 марта тогда и не думал...

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Опрос показал, что 99% женщин хотели бы на 8 марта получить Айфон, золото и бриллианты. И лишь 1% процент заявил, что их вполне бы устроил букетик мимоз или тюльпанов. Опрос проводился поквартирно, 1% женщин дома не оказалось и за них ответили их мужья.

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Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 Марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмерки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!

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Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло?

***

Жена: Что будем делать на 8 марта?

Я: Ты же любишь Париж.

Жена: О Боже! Ты серьёзно?

Я: А как ты любишь Барселону.

Жена: Боже, ты лучший муж в мире!

Я: Да, футбольный матч Пари-Сен-Жермен - Барселона, и мы идем смотреть его в бар.

***

***

Поздравления с 8 Марта в стихах

Желаю жить без всяких стрессов,

Не набирать ни грамма веса.

Пусть вас мужчины обожают,

Пылинки каждый день сдувают!



Пусть кошелек не опустеет,

А с каждым днем пускай толстеет!

Пусть жизнь вас радует заботой,

Не надрывайтесь на работе!

Пусть помада будет в тон,

Сумочка Louis Vuitton,

Маникюр, который в тренде,

Навороченный iPhone.

***

***

Дома страшный лысый кот,

Острова три раза в год,

И у мужа будет яхта

Или личный самолет.

В общем — крутости во всем.

Поздравляю с женским днем!

Пусть в твой адрес комплименты

Сыплются со всех сторон.

***

Поздравляю с 8 Марта!

Пусть весна живёт в душе,

Чтоб на зависть всем коварно,

Беспрестанно хорошеть.



Быть бессовестно прекрасной,

А с годами — молодеть,

Плакать только лишь от счастья,

А от сладкого — худеть!

***

***

День сегодня необычный

И для многих непривычный,

Женский день настал, девчата,

Расслабляйтесь до заката!



Отложите всю уборку

И конфет насыпьте горку,

Глажка, стирка — все потом,

Веселимся и поем!



Пусть завидуют мужчины,

Дарят шубы, лимузины.

Пусть лежат у ваших ног,

Ловят счастье и восторг!

***

***

С 8 Марта поздравляю

И от всей души желаю

Море радости, добра

И душевного тепла!



Океаны процветания,

Исполнения желаний,

Реки нежности, любви,

Страсти яростной в крови.



И удачи самой чистой,

Как ручей, веселой, быстрой,

Ну и каплю удивления —

От огромного везения!

***

***

С ярким мартовским деньком!

Пусть живется с огоньком:

В сердце чтоб пожар горел,

Успевалось много дел.



С жаром пусть растет доход,

Жизнь удачей полыхнет,

И глаза сияют ярко

От любви взаимной жаркой!

***

***

Как поздравить с 8 Марта в прозе

***

Поздравляю с Международным женским днем и пожелать хочу от чистого сердца, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли активней и густели, чтобы губы были сладкими и пышными, чтобы руки были золотыми, чтобы в душе была выдержка стальной леди, чтобы фигура была обворожительной и великолепной.

***

В этот день желаем вам, чтобы зеркало отражало только красоту и стройность, кошелек и шкаф всегда были полными, чтобы ощущалась нехватка помады в связи с множеством сладких поцелуев, а трудности в жизни были связаны только с выбором подходящей сумочки к платью!

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Ты прекрасна — спору нет, но есть у нас тебе совет: чаще улыбайся, смейся, развлекайся. И даже через много лет оставайся молодой, жизнерадостной, шальной. Пусть у тебя все в жизни получается, счастье в доме приживается, удача ходит по пятам, и уважение — тут и там. Будь всегда любимой, яркой, поздравляем с 8 Марта!

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Желаю каждой девочке, много алмазов, бриллиантов и жемчуга. Чтобы мальчики перед вами преклонялись, а каблучки никогда не ломались. Желаю машинку красненькую, виллу на море прекрасненькую, погоду теплую и безветренную, чтобы всегда ходить красиво и модно одетыми. Желаю, любви космической, в инстаграме много подписчиков, кучу фенечек модных, разных и дней безоблачных, спокойных и прекрасных. С 8 Марта, красавицы!

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Девчонки, красотки! Надеваем в сетку колготки, реснички погуще накрасим и с утра выступаем спасать мир. 8 марта - это наш профессиональный праздник. Сегодня мы должны быть в полном умопомрачительном обмундировании на спецзадании в лучшем ресторане с подружками. Пускай начальство в виде мужей и парней будут в курсе, откуда забрать ваш спецотряд и готовят наградные подарки, чтобы отметить ваши заслуги. Красоту, нежность, очарование!

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Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать, чтобы стрелки на глазах всегда получались идеальными, чтобы тушь не смог подпортить ни один мужчина, чтобы помада постоянно исчезала в процессе сладких и страстных поцелуев, чтобы в гардеробе было много праздничных нарядов, чтобы в жизни был постоянный восторг от окружающих!

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Как не прогадать с подарком маме на 8 Марта? Мы уже собрали для вас лучшие идеи и варианты.

Праздник 8 Марта не за горами, поэтому - самое время определиться с местом празднования. Ведь каждому мужчине хочется подарить незабываемые эмоции любимой женщине, сделать ей сюрприз, о котором она так давно мечтала.

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