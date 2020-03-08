Поздравляем коллег и друзей с юмором - креативные открытки и приколы к 8 марта

Не знаете, как оригинально, не скучно и прикольно поздравить своих знакомых и близких с 8 Марта? Мы готовы вам помочь! В этом материале вы найдете самые веселые, смешные и милые варианты текстовых поздравлений в стихах и прозе, а также различные открытки и тематические картинки.
Анекдоты и шутки на 8 Марта
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В этот день хочется поздравить всех женщин.
Но жена против.
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- Он мне пишет
- Ира, что тебе подарить на восьмое марта? Машину или квартиру?
- А ты ?
- А я Света.
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Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин, где работали 11 женщин, я, честно говоря, про 8 марта тогда и не думал...
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Опрос показал, что 99% женщин хотели бы на 8 марта получить Айфон, золото и бриллианты. И лишь 1% процент заявил, что их вполне бы устроил букетик мимоз или тюльпанов. Опрос проводился поквартирно, 1% женщин дома не оказалось и за них ответили их мужья.
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Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 Марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмерки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!
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Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло?
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Жена: Что будем делать на 8 марта?
Я: Ты же любишь Париж.
Жена: О Боже! Ты серьёзно?
Я: А как ты любишь Барселону.
Жена: Боже, ты лучший муж в мире!
Я: Да, футбольный матч Пари-Сен-Жермен - Барселона, и мы идем смотреть его в бар.
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Поздравления с 8 Марта в стихах
Желаю жить без всяких стрессов,
Не набирать ни грамма веса.
Пусть вас мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают!
Пусть кошелек не опустеет,
А с каждым днем пускай толстеет!
Пусть жизнь вас радует заботой,
Не надрывайтесь на работе!
Пусть помада будет в тон,
Сумочка Louis Vuitton,
Маникюр, который в тренде,
Навороченный iPhone.
***
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Дома страшный лысый кот,
Острова три раза в год,
И у мужа будет яхта
Или личный самолет.
В общем — крутости во всем.
Поздравляю с женским днем!
Пусть в твой адрес комплименты
Сыплются со всех сторон.
***
Поздравляю с 8 Марта!
Пусть весна живёт в душе,
Чтоб на зависть всем коварно,
Беспрестанно хорошеть.
Быть бессовестно прекрасной,
А с годами — молодеть,
Плакать только лишь от счастья,
А от сладкого — худеть!
***
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День сегодня необычный
И для многих непривычный,
Женский день настал, девчата,
Расслабляйтесь до заката!
Отложите всю уборку
И конфет насыпьте горку,
Глажка, стирка — все потом,
Веселимся и поем!
Пусть завидуют мужчины,
Дарят шубы, лимузины.
Пусть лежат у ваших ног,
Ловят счастье и восторг!
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С 8 Марта поздравляю
И от всей души желаю
Море радости, добра
И душевного тепла!
Океаны процветания,
Исполнения желаний,
Реки нежности, любви,
Страсти яростной в крови.
И удачи самой чистой,
Как ручей, веселой, быстрой,
Ну и каплю удивления —
От огромного везения!
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С ярким мартовским деньком!
Пусть живется с огоньком:
В сердце чтоб пожар горел,
Успевалось много дел.
С жаром пусть растет доход,
Жизнь удачей полыхнет,
И глаза сияют ярко
От любви взаимной жаркой!
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Как поздравить с 8 Марта в прозе
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Поздравляю с Международным женским днем и пожелать хочу от чистого сердца, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли активней и густели, чтобы губы были сладкими и пышными, чтобы руки были золотыми, чтобы в душе была выдержка стальной леди, чтобы фигура была обворожительной и великолепной.
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В этот день желаем вам, чтобы зеркало отражало только красоту и стройность, кошелек и шкаф всегда были полными, чтобы ощущалась нехватка помады в связи с множеством сладких поцелуев, а трудности в жизни были связаны только с выбором подходящей сумочки к платью!
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Ты прекрасна — спору нет, но есть у нас тебе совет: чаще улыбайся, смейся, развлекайся. И даже через много лет оставайся молодой, жизнерадостной, шальной. Пусть у тебя все в жизни получается, счастье в доме приживается, удача ходит по пятам, и уважение — тут и там. Будь всегда любимой, яркой, поздравляем с 8 Марта!
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Желаю каждой девочке, много алмазов, бриллиантов и жемчуга. Чтобы мальчики перед вами преклонялись, а каблучки никогда не ломались. Желаю машинку красненькую, виллу на море прекрасненькую, погоду теплую и безветренную, чтобы всегда ходить красиво и модно одетыми. Желаю, любви космической, в инстаграме много подписчиков, кучу фенечек модных, разных и дней безоблачных, спокойных и прекрасных. С 8 Марта, красавицы!
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Девчонки, красотки! Надеваем в сетку колготки, реснички погуще накрасим и с утра выступаем спасать мир. 8 марта - это наш профессиональный праздник. Сегодня мы должны быть в полном умопомрачительном обмундировании на спецзадании в лучшем ресторане с подружками. Пускай начальство в виде мужей и парней будут в курсе, откуда забрать ваш спецотряд и готовят наградные подарки, чтобы отметить ваши заслуги. Красоту, нежность, очарование!
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Поздравляю с 8 Марта и хочу пожелать, чтобы стрелки на глазах всегда получались идеальными, чтобы тушь не смог подпортить ни один мужчина, чтобы помада постоянно исчезала в процессе сладких и страстных поцелуев, чтобы в гардеробе было много праздничных нарядов, чтобы в жизни был постоянный восторг от окружающих!
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- Праздник 8 Марта не за горами, поэтому - самое время определиться с местом празднования. Ведь каждому мужчине хочется подарить незабываемые эмоции любимой женщине, сделать ей сюрприз, о котором она так давно мечтала.
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