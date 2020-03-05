Как не прогадать с подарком маме на 8 марта: 5 беспроигрышных идей

Совсем скоро наступит один из самых популярных весенних праздников - 8 Марта. Чтобы вам было проще определиться с подарками для своих близких, мы решили подобрать самые оригинальные и интересные идеи и опубликовать их в серии материалов. В этой статье мы расскажем о подарках, которые можно вручить маме.

Можно подарить сертификат на покупку декоративной косметики. Ведь каждая женщина хочет выглядеть хорошо и эффектно. Лучше не рисковать, самостоятельно выбирая косметические средства, так как вы можете ошибиться с фирмой, составом и другими характеристиками. А вот с сертификатом все будет намного проще - с ним мама просто выберет в магазине именно то, что ей нужно.

Фото: the-challenger.ru

Неплохим вариантом подарка на 8 Марта может быть хороший парфюм. Если вы знаете, какие ароматы предпочитает ваша мама, подарите ей флакон ее любимых духов. Или каких-то других, но похожих по композиции на те, которые она любит.

Фото: tv.ua

Также можно побаловать маму, устроив ей ужин в красивом ресторане. Купите букет цветов, закажите заранее столик и просто позвольте маме немного отдохнуть, наслаждаясь вкусным ужином и вашей компанией.

Фото: pletnevskiyinn.com

Для любительниц различных аксессуаров неплохим вариантом будет какое-то украшение. Серьги, браслет или симпатичный кулон можно упаковать в аккуратную подарочкую коробочку и спрятать в букет цветов. Только проследите, чтобы мама заметила этот маленький приятный сюрприз.

Фото: astromeridian.ru

Также можно подарить какую-то хорошую натуральную уходовую косметику, например, от украинского бренда MARIE Fresh Cosmetics. Отличной идеей будет крем для рук или подарочный набор различных средств. Или же вы можете приобрести сертификат на сумму 500 или 1000 гривен, чтобы мама смогла сама посмотреть все варианты товаров и выбрать именно то, что ей понравится и пригодится.

Фото: mariefreshcosmetics.com

Праздник 8 Марта не за горами, поэтому - самое время определиться с местом празднования. Ведь каждому мужчине хочется подарить незабываемые эмоции любимой женщине, сделать ей сюрприз, о котором она так давно мечтала.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.