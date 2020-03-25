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Варим вкусную манную кашу без комочков: простой рецепт на каждый день

Как приготовить идеальную манку

среда, 25 марта 2020, 07:11
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Манная каша - прекрасный источник витаминов и других полезных веществ. Она подходит как для завтрака, так и для полезного перекуса. Но как же приготовить манку вкусно, чтобы она приносила не только пользу, но и удовольствие? В этом материале мы поделимся с вами рецентом вкусной манной каши, которая точно понравится всем.

Итак, для приготовления манки вам понадобятся следующие ингредиенты: манная крупа (7-8 столовых ложек), молоко (500 мл), вода (500 мл), соль (щепотка), сахар (по вкусу), ванилин (щепотка), сухофрукты и орехи (по желанию), пищевой краситель (щепотка, по желанию).

Фото: img.povar.ru

Шаг 1: Для начала нужно высыпать манную крупу в кастрюлю, залить водой и оставить набухать 15-20 минут. Это нужно для того, чтобы крупинки напитались влагой и не слипались между собой при варке.

Шаг 2: Добавить в кастрюлю молоко, сахар, соль и довести кашу до кипения на среднем огне, периодически помешивая.

Шаг 3: После закипания очень важно постоянно помешивать кашу, иначе могут появиться комки. Варить еще 4-5 минут.

Шаг 4: Снять с огня и дать остыть пару минут.

Шаг 5: А теперь начинается самое интересное. Чтобы превратить обычную кашу в настоящий деликатес, можно добавить щепотку ванилина и немного пищевого красителя, после чего взбить кашу миксером или блендером до получения воздушной массы. Таким образом скучная каша станет вкусным и красивым десертом. Это прекрасный лайфхак, если вам нужно накормить манкой ребенка.

Шаг 6: По желанию вы можете добавить в манную кашу немного орехов или сухофруктов, так она станет еще более вкусной, полезной и питательной.

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