Готовим дома вареники с творогом: пошаговый рецепт и советы приготовления

Вареники с творогом - отличный вариант как для обеда, так и для вкусного и сытного перекуса. Такие вареники совсем не обязательно покупать в магазине, их достаточно легко приготовить своими руками. В этом материале мы поделимся с вами простым пошаговым рецептом вареников.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: свежий сухой творог (600 г), яйцо (1 шт.), сахар (2 ст. л.), сметана жирная (2 ст. л.), соль (1 щепотка). Для теста: пшеничная мука (3 стакана), яйца (2 шт.), сливочное масло (2 ст. л.) соль (1 ч. л.).

Фото: alimero.ru

Шаг 1: Для начала нужно тщательно просеять муку.

Шаг 2: Затем добавить к муке куриные яйца и соль.

Шаг 3: Постепенно влить в будущее тесто половину стакана холодной воды.

Шаг 4: Замесить тесто, оно должно получиться достаточно крутым.

Шаг 5: Приготовить начинку. Для этого смешать творог, сметану, щепотку соли и сахар. Хорошенько перемешать, чтобы масса была однородной.

Шаг 6: Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто толщиной примерно 2 мм.

Шаг 7: При помощи стакана вырезать из теста кружочки.

Шаг 8: В каждый кружочек положить немного начинки, после чего крепко защипнуть края.

Шаг 9: Варить вареники в кипящей воде примерно 10-15 минут. Как только они всплывут, можно подавать блюдо к столу.

Совет: Чтобы вареники не слипались, можно полить их небольшим количеством растопленного сливочного масла.

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