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Чем полезен березовый сок: реальные свойства и популярные мифы

Стоит ли пить березовый сок вам и вашим близким

вторник, 31 марта 2020, 07:17
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Многие слышали о том, что березовый сок - чрезвычайно полезный напиток. Однако, уверены ли вы, что эта информация является правдивой? В этом материале мы решили разобраться во всех наиболее популярных мифах и фактах про березовый сок. Чтобы вы точно знали, стоит ли его пить.

Фото: grani.lv

Вред березового сока

Да, все верно, березовый сок действительно может навредить. Однако, произойти это может только в некоторых случаях. Например, если у вас есть аллергия на пыльцу березы, если вы страдаете от каких-либо болезней желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также не рекомендуется пить березовый сок при острой форме мочекаменной болезни, людям, имеющим индивидуальную непереносимость к компонентам березовицы и детям до 12 месяцев.

Польза березового сока

А вот полезных свойств у этого напитка намного больше. Он помогает при авитаминозе, усталости, апатии, неврозах, бессоннице, болезнях сосудов и десен. Также березовый сок рекомендуется пить и использовать для компрессов при фурункулезе, дерматитах, частых простудах, болезнях почек, печени, желчного пузыря, ангине и подагре.

Фото: polzavred-edi.ru

Состав березового сока

  1. Витамин А (ретинол)
  2. Витамин В1 (тиамин)
  3. Витамин В2 (рибофлавин)
  4. Витамин В4 (холин)
  5. Витамин В5 (пантотеновая кислота)
  6. Витамин В6 (пиридоксин)
  7. Витамин В9 (фолиевая кислота)
  8. Витамин В12 (цианокобаламин)
  9. Витамин С (аскорбиновая кислота)
  10. Витамин D
  11. Витамин Е (токоферол)
  12. Витамин РР (ниацин)

Также в состав сока входят минералы и микроэлементы:

  • Натрий
  • Йод
  • Калий
  • Магний
  • Железо
  • Марганец

Помимо всего перечисленного, натуральный березовый сок содержит кислоты сапонины, эфирные масла, сахара, и различные другие полезные для организма вещества.

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