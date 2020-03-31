Чем полезен березовый сок: реальные свойства и популярные мифы

Многие слышали о том, что березовый сок - чрезвычайно полезный напиток. Однако, уверены ли вы, что эта информация является правдивой? В этом материале мы решили разобраться во всех наиболее популярных мифах и фактах про березовый сок. Чтобы вы точно знали, стоит ли его пить.
Вред березового сока
Да, все верно, березовый сок действительно может навредить. Однако, произойти это может только в некоторых случаях. Например, если у вас есть аллергия на пыльцу березы, если вы страдаете от каких-либо болезней желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также не рекомендуется пить березовый сок при острой форме мочекаменной болезни, людям, имеющим индивидуальную непереносимость к компонентам березовицы и детям до 12 месяцев.
Польза березового сока
А вот полезных свойств у этого напитка намного больше. Он помогает при авитаминозе, усталости, апатии, неврозах, бессоннице, болезнях сосудов и десен. Также березовый сок рекомендуется пить и использовать для компрессов при фурункулезе, дерматитах, частых простудах, болезнях почек, печени, желчного пузыря, ангине и подагре.
Состав березового сока
- Витамин А (ретинол)
- Витамин В1 (тиамин)
- Витамин В2 (рибофлавин)
- Витамин В4 (холин)
- Витамин В5 (пантотеновая кислота)
- Витамин В6 (пиридоксин)
- Витамин В9 (фолиевая кислота)
- Витамин В12 (цианокобаламин)
- Витамин С (аскорбиновая кислота)
- Витамин D
- Витамин Е (токоферол)
- Витамин РР (ниацин)
Также в состав сока входят минералы и микроэлементы:
- Натрий
- Йод
- Калий
- Магний
- Железо
- Марганец
Помимо всего перечисленного, натуральный березовый сок содержит кислоты сапонины, эфирные масла, сахара, и различные другие полезные для организма вещества.
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