Чем полезен березовый сок: реальные свойства и популярные мифы

Многие слышали о том, что березовый сок - чрезвычайно полезный напиток. Однако, уверены ли вы, что эта информация является правдивой? В этом материале мы решили разобраться во всех наиболее популярных мифах и фактах про березовый сок. Чтобы вы точно знали, стоит ли его пить.

Фото: grani.lv

Вред березового сока

Да, все верно, березовый сок действительно может навредить. Однако, произойти это может только в некоторых случаях. Например, если у вас есть аллергия на пыльцу березы, если вы страдаете от каких-либо болезней желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также не рекомендуется пить березовый сок при острой форме мочекаменной болезни, людям, имеющим индивидуальную непереносимость к компонентам березовицы и детям до 12 месяцев.

Польза березового сока

А вот полезных свойств у этого напитка намного больше. Он помогает при авитаминозе, усталости, апатии, неврозах, бессоннице, болезнях сосудов и десен. Также березовый сок рекомендуется пить и использовать для компрессов при фурункулезе, дерматитах, частых простудах, болезнях почек, печени, желчного пузыря, ангине и подагре.

Фото: polzavred-edi.ru

Состав березового сока

Витамин А (ретинол) Витамин В1 (тиамин) Витамин В2 (рибофлавин) Витамин В4 (холин) Витамин В5 (пантотеновая кислота) Витамин В6 (пиридоксин) Витамин В9 (фолиевая кислота) Витамин В12 (цианокобаламин) Витамин С (аскорбиновая кислота) Витамин D Витамин Е (токоферол) Витамин РР (ниацин)

Также в состав сока входят минералы и микроэлементы:

Натрий

Йод

Калий

Магний

Железо

Марганец

Помимо всего перечисленного, натуральный березовый сок содержит кислоты сапонины, эфирные масла, сахара, и различные другие полезные для организма вещества.

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