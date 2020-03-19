Как приготовить окрошку на березовом соке: подробный рецепт сезонного блюда

Березовый сок - очень вкусный, полезный и освежающий напиток. Но не все знают, что из него также можно готовить различные блюда. В этом материале мы расскажем вам, как сделать вкусную и полезную окрошку из березового сока. На приготовление этого блюда у вас уйдет всего 30 минут.

Итак, дам понадобятся следующие ингредиенты: березовый сок (300 мл), огурцы (1 шт.), отварной картофель (3 шт.), вареные яйца (3 шт.), колбаса (200 г), лук зеленый (по вкусу), укроп (по вкусу), соль (1 ч. л.), горчица (1 ч. л.), майонез (1 ст. л.), лимон (по вкусу), помидоры (по вкусу).

Фото: i.pinimg.com

Шаг 1: Для начала нужно мелко нарезать зеленый лук и укроп и хорошенько продавить, добавив немного соли.

Шаг 2: Колбасу, отварной картофель и огурцы следует мелко нарезать и смешать с зеленью.

Шаг 3: Вареные яйца разрезать пополам, затем белки мелко нарезать и отправить к остальным продуктам, а желтки оставить для заправки.

Шаг 4: Смешать в отдельной емкости желтки, майонез, горчицу и немного лимонного сока по вкусу. Хорошенько перетереть, затем добавить немного березового сока и перетереть еще раз.

Шаг 5: Влить заправку к остальным ингредиентам.

Шаг 6: Залить все продукты охлажденным березовым соком и перемешать. Добавить соль по вкусу. Также можно украсить блюдо кусочками помидоров и мелко нарезанной зеленью.

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