Тодоренко поделилась пикантными подробностями подготовки к свадьбе

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая активно готовится к свадьбе с российским певцом Владом Топаловым, побывала на финальной примерке подвенечного платья.

Об этом 29-летняя знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Регину сопровождали ее подруги - ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская и хореограф Елена Чирва.

Тодоренко призналась, что она очень волнуется и в какой-то момент даже началась истерия.

"Волнуетесь? Я тоже немножко. Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая истерия", - поделилась эмоциями Регина.

Потом телеведущая вспомнила, что к образу невесты не хватает трусов. Но этот факт совершенно не опечалил ее. "Это не проблема, я могу и без них", - призналась Тодоренко.

В конце поста Регина обратилась к подписчикам с вопросом: "Стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже не модно?".

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.