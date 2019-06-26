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Украинского актера и звезду российских фильмов похоронят в Киеве - такой была воля артиста

На момент смерти Андрею Харитонову было 59 лет

среда, 26 июня 2019, 19:50

Актер театра и кино, звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов, о смерти которого стало известно 24 июня, будет похоронен в родном городе - в Киеве.

Как рассказала "КП в Украине" вдова артиста, несмотря на то, что Харитонов большую часть жизни провел за работой в России, такой была его воля: тело актера кремируют, а прах захоронят в Киеве.

На момент смерти Харитонову было 59 лет. Последние несколько из них он боролся с онкологическим заболеванием.

"Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам, - красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком. Он очень похудел и выглядел неважно", - рассказа супруга артиста Ольга Смирягина.

Спасти жизнь артисту пытались близкие и коллеги по цеху. Увы, эти усилия не принесли результатов.

"Материально ему помогли зрители, друзья, коллеги, его партнеры по спектаклям. Был открыт счет, куда перечисляли деньги. Он ни в чем не нуждался. Другое дело, что спасти его было невозможно", - добавила вдова.

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