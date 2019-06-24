Умер знаменитый украинский актер

Стало известно о смерти украинского актера театра и кино Андрея Харитонова, который известен по роли Артура Бертона в фильме "Овод". Ему было 59 лет.

Об этом в Facebook сообщил режиссер-документалист Виталий Манский.

"Не стало Андрея Харитонова. Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал Манский.

Актера похоронят на его родине в Киеве. Ранее стало известно, что артист в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

"После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым", - говорится в сообщении Манского.

Харитонов также снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).

Как сообщал "Апостроф", ранее умер знаменитый украинский режиссер, прославившийся на весь мир.