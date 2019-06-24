RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

11:21
В Киеве разгорается новый миллионный скандал в оборонке: подробности
11:10
Певица Алина Гросу вышла замуж на роскошной вилле в Италии: фото
11:09
​В Киеве нашли номинанта на премию Дарвина: забавное видео
10:55
В Казахстане взорвался склад с боеприпасами: фото и видео с самолета
10:53
Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: подозреваемым оказался старший брат
10:48
Лидер сборной Украины отдыхает со звездной возлюбленной в США: фото
10:46
"Укрлендфарминг" Бахматюка направил деньги на оздоровление школьников
10:39
Не для того захватили: сеть шокировало сравнение цен в Крыму с курортами ЕС
10:36
​Россия озвучила Украине условие для сохранения транзита газа
10:34
В США на 101 году жизни скончался один из зачинателей рок-н-ролла
10:29
​В Киеве уставший мост "рухнул" на проезжающее авто: фото
10:22
ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе: появилось видео точного удара
Все новости

Умер знаменитый украинский актер

понедельник, 24 июня 2019, 09:57
переглянути новину українською

Стало известно о смерти украинского актера театра и кино Андрея Харитонова, который известен по роли Артура Бертона в фильме "Овод". Ему было 59 лет.

Об этом в Facebook сообщил режиссер-документалист Виталий Манский.

"Не стало Андрея Харитонова. Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал Манский.

Актера похоронят на его родине в Киеве. Ранее стало известно, что артист в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

"После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым", - говорится в сообщении Манского.

Харитонов также снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).

Как сообщал "Апостроф", ранее умер знаменитый украинский режиссер, прославившийся на весь мир.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Йога - инструмент толерантности или Наука самопознания в социальной политике ООН

"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: