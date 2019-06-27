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Финалист "Танців з зірками" сыграл скромную свадьбу на Таити: романтические фото

Место проведения церемонии пара выбрала неслучайно

четверг, 27 июня 2019, 16:48

Украинский хореограф и финалист шоу "Танці з зірками" Женя Котсыграл скромную свадьбу на Таити. Со своей супругой Натальей Татаринцевой танцор расписался еще в январе, теперь же пара отправилась на курорт, где состоялось торжество по случаю их бракосочетания.

Как рассказали молодожены в интервью Viva!, место проведения церемонии они выбрали неслучайно.

"Это волшебное место. Однажды попав туда с Наташей на гастроли, мы решили обязательно вернуться и устроить на этом острове свадьбу по местным обрядам", - рассказал Кот.

Об этом празднике, по словам танцора, влюбленные мечтали два года. Для проживания на Таити Евгений и Наталья выбрали одно из самых роскошных бунгало на острове.

"Церемония прошла на пляже самого романтичного острова на земле – Муреа. Это идеальное место для свадебных церемоний", - отметила супруга хореографа.

В своей поездке Евгений и Наталья объединили свадьбу с медовым месяцем. За это время пара отправилась в путешествие по соседним островам.

"Это и был наш медовый месяц. Плавали с акулами, кормили рыбок, наблюдали за смешными маленькими крабиками, которых там очень много. Наслаждались потрясающими пейзажами: природа в этих местах невероятная, чего только стоят виды пальм! Ели самое вкусное кокосовое мороженое по специальному рецепту шеф-повара отеля. Восхищались видом тропических цветов и жадно вдыхали их аромат. Это была магическая неделя, каждую минуту которой хотелось превратить в вечность!" - рассказали супруги.

  • Украинская поп-исполнительница Алина Гросу показала своим фолловерам в Instagram четыре свадебных платья, в которых 23 июня в Италии сыграла пышную свадьбу и вышла замуж за своего тайного возлюбленного Александра.

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