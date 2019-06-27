Незаконно прекрасна: в сети обсуждают эффектный образ Каменских на новом "Х-факторе"

Популярная украинская певица и судья шоу "Х-фактор" на канале СТБ Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками снимками, сделанными на съемках юбилейного, десятого сезона вокального талант-шоу.

На фото, опубликованных в Instagram, артистка позирует в облегающем телесном платье, которое выгодно подчеркивает аппетитные формы звезды.

На одном из снимков Настя стоит возле судейского стола, пикантно наклонившись к камере. Поклонники не смогли пройти мимо соблазнительных кадров, осыпав певицу комплиментами в комментариях.

"Незаконно быть такой красивой, но ты молодец закон соблюдаешь", "Вот это взгляд, я прям засмущался", "Очень красивая! Шикарная!!", "Какая же красивая", "Шикарная", "Сногсшибательная", "Расцвела еще больше", "Образ бомба", "Куколка, глаз не отвести", - восхищаются фанаты в комментариях под фото.

Ранее стало известно, что съемки телекастингов на канале СТБ стартовали 25 июня. Премьера 10 сезона ожидается в субботу 14 сентября.

Ведущей юбилейного сезона "Х-фактора" станет актриса и телеведущая Даша Трегубова. Также был объявлен новый состав судей. Предыдущую четверку наставников покинули певцы Олег Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой).

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