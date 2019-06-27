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В США умер звезда культового сериала "Альф"

Актер много лет боролся с раком

четверг, 27 июня 2019, 09:36

На 76-м году жизни скончался американский актер Макс Райт, который прославился благодаря роли Вилли Таннера в комедийном телесериале "Альф".

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его родных. По их данным, Райт умер в среду, 26 июня, в своем доме в Калифорнии (США).

Известно, что актер много лет боролся с раком. В 1995 году у него была диагностирована лимфома, после чего наступила длительная ремиссия. Однако болезнь вернулась снова.

В "Альфе" Макс Райт сыграл роль главы семьи Таннеров, приютившей пришельца Альфа. Аткер также снимался в таких картинах, как "Весь этот джаз", "Свой в доску", "Хватай и беги", "Ночной убийца", "Красные", "Студенческие каникулы", "Сон в летнюю ночь" и многих других.

"Альф" - американский комедийный телесериал. Он продлился четыре сезона в период с 1986 по 1990 год. По сюжету сериала, однажды на пороге простой семьи из Лос-Анджелеса появилось странное лохматое существо, которое назвалось Альфом. И с тех пор семья Таннеров пополнилась еще одним членом.

Райт также появился в первых двух сезонах сериала "Друзья", где играл управляющего "Центральной кофейни", который увольняет Фиби за плохое пение.

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