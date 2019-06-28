Джамала поделилась нежными семейными фото: поклонники в восторге

Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле.
Несколько кадров певица обнародовала на своей странице в Instagram. На снимках Джамала, Бекир и маленький Эмир-Рахман буквально светятся от счастья.
Для съемки певица выбрала летящее платье от украинского дизайнера и создателя бренда POUSTOVIT Лилии Пустовит.
Джамала также посвятила малышу трогательное стихотворение, которое разместила в подписи к снимкам.
Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха"
В милой Johnny, Yes Papa
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб
Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже,
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!
*ана - мама крымскотатарский, - пояснила певица.
"Какая прелесть", "Вы очень красивая семья", "Малыш такой гарнюня. Здоровья и счастья ему и его родителям", "Такие милые", "Очень мило. Счастья вам", "Прекрасные", "Какой у вас красивый сыночек родился", "Ми-ми-ми. такие классные", - восхищаются фанаты в комментариях.
- Недавно Джамала вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым побывала в отпуске. Для летнего отдыха пара выбрала экзотическую страну - Марокко.
- Также смотрите новый клип Джамалы на песню Solo. Певица сменила в кадре три образа, один из которых был невероятно нежным.
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