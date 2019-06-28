Джамала поделилась нежными семейными фото: поклонники в восторге

Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле.

Несколько кадров певица обнародовала на своей странице в Instagram. На снимках Джамала, Бекир и маленький Эмир-Рахман буквально светятся от счастья.

Для съемки певица выбрала летящее платье от украинского дизайнера и создателя бренда POUSTOVIT Лилии Пустовит.

Джамала также посвятила малышу трогательное стихотворение, которое разместила в подписи к снимкам.

Человеку год и три:

Смех, капризы. Научи,

Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,

Чтоб хотелось жить и петь,

И с тобой все кашки есть.

Как "качать", не зная жанра,

Подпевая "хахаха"

В милой Johnny, Yes Papa

Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,

всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводи,

не дай Бог сесть на секунду, чтоб

Ана не расслаблялась,

а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней

Ты всегда стоишь на страже,

чтоб не тратиться на сон,

Ведь задач-то полон дом!!!

*ана - мама крымскотатарский, - пояснила певица.

"Какая прелесть", "Вы очень красивая семья", "Малыш такой гарнюня. Здоровья и счастья ему и его родителям", "Такие милые", "Очень мило. Счастья вам", "Прекрасные", "Какой у вас красивый сыночек родился", "Ми-ми-ми. такие классные", - восхищаются фанаты в комментариях.

Недавно Джамала вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым побывала в отпуске. Для летнего отдыха пара выбрала экзотическую страну - Марокко.

Также смотрите новый клип Джамалы на песню Solo. Певица сменила в кадре три образа, один из которых был невероятно нежным.

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