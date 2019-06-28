Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

Джамала поделилась нежными семейными фото: поклонники в восторге

Певица с мужем и сыном снялась в семейной фотосессии

пятница, 28 июня 2019, 11:00

Популярная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле.

Несколько кадров певица обнародовала на своей странице в Instagram. На снимках Джамала, Бекир и маленький Эмир-Рахман буквально светятся от счастья.

Для съемки певица выбрала летящее платье от украинского дизайнера и создателя бренда POUSTOVIT Лилии Пустовит.

Джамала также посвятила малышу трогательное стихотворение, которое разместила в подписи к снимкам.

Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха"
В милой Johnny, Yes Papa
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводи,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб
Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже,
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!

*ана - мама крымскотатарский, - пояснила певица.

"Какая прелесть", "Вы очень красивая семья", "Малыш такой гарнюня. Здоровья и счастья ему и его родителям", "Такие милые", "Очень мило. Счастья вам", "Прекрасные", "Какой у вас красивый сыночек родился", "Ми-ми-ми. такие классные", - восхищаются фанаты в комментариях.

  • Недавно Джамала вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым побывала в отпуске. Для летнего отдыха пара выбрала экзотическую страну - Марокко.
  • Также смотрите новый клип Джамалы на песню Solo. Певица сменила в кадре три образа, один из которых был невероятно нежным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Алина Гросу показала, как после пышной свадьбы проводит отпуск в Италии

Знаменитость проводит отпуск в солнечной коммуне Рива-дель-Гарда

Ливень в Киеве застал врасплох Верку Сердючку: забавное фото

Похоже, Андрей Данилко в сценическом костюме и с макияжем угодил под ливень

Финалист "Танців з зірками" сыграл скромную свадьбу на Таити: романтические фото

Место проведения церемонии молодожены выбрали неслучайно

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган

Александр Положинский

Украина сможет в скором времени вернуть Донбасс при нескольких условиях – Александр Положинский
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: