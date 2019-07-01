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Моя четвертая жена: Виктор Павлик впервые заговорил о романе с молодой поклонницей

Певец уверен, что их встреча и отношения были предначертаны судьбой

понедельник, 1 июля 2019, 11:58
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25-летняя Екатерина Репяхова, директор и возлюбленная украинского певца Виктора Павлика, по большому счету уже четвертая жена артиста. Их встреча и отношения были предначертаны судьбой, не иначе.

Таким мнением 53-летний певец поделился в интервью ТСН. В отличие от своей спутницы, говорить о новых отношениях открыто Павлик решился впервые.

"Моя четвертая жена, по большому счету", - отметил певец в одной из своих реплик. При этом известно, что официально свои отношения Катерина и Виктор еще не оформили.

Говоря о своей третьей жене Ларисе, артист упомянул, что оставил семье буквально все. "Я знаю, что им нелегко и больно. Особенно Ларисе. Она реально осталась одна. С Павлом, но одна. Я оставил им квартиру. Оставил абсолютно все", - отметил артист.

Встречу с Екатериной в одном из отелей Николаева музыкант называет судьбой.

"Это судьба! Я в это верю, что это судьба. Потому что она ждала три часа и уже заходила в номер, закрывала дверь, а я в этот момент выходил на этаж, увидел ее издали и крикнул: "Эй! Девушка!" - вспомнил Павлик. Так пара познакомилась и начала общаться.

Как рассказывала Екатерина Репяхова в беседе с The Lime, певец не решался ранее раскрывать подробностей личной жизни, так как был уверен, что ждать понимания ему просто не от кого.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов", - объясняла она.

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