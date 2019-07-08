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Елена Зеленская выгуляла в Канаде стильный образ от украинских дизайнеров

Фолловеры не пропускают ни одного нового образа первой леди

понедельник, 8 июля 2019, 18:25
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Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала очередную волну гордости в соцсетях. Там бурно обсуждают ее внешний вид во время официального визита в Канаду.

Для одной из встреч с представителями страны супруга гаранта выбрала темно-синий асимметричный костюм с пуговицами от украинского бренда Dafna May, который состоял из топа с короткими рукавами и юбки-миди.

Стильный образ первая леди дополнила золотыми серьгами-подвесками и нежным макияжем. Уверенный и эффектный лук Зеленской тут же вызвал шквал комплиментов в соцсетях.

"Горжусь нашей первой леди, красотка", "Не могу перестать восхищаться ею, ее внешностью и стилем", "Такая уверенная, эффектная. Красота", "Вот она - настоящая первая леди, которую можно ставить в пример", "Елена, женщины Украины гордятся вами", - указали в комментариях.

Менее чем за сутки снимки жены президента Украины собрали свыше 130 тыс. лайков. Примечательно, что фолловеры не пропускают ни одного нового образа первой леди. На сегодняшний день на ее новую страницу в соцсети подписаны уже более 900 тыс. пользователей.

  • Ранее в сети активно обсуждался гардероб Елены Зеленской на красной дорожке аэропорта Канады. Если точнее - ее босоножки. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи с важными лицами супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.

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