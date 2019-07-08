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Лолита после концерта в Донецке цинично высказалась о войне на востоке

Певице посоветовали меньше смотреть телевизор

понедельник, 8 июля 2019, 12:04
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В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке "свои продолжают стрелять по своим".

Об этом после концерта в Донецке на личной странице в Instagram заявила российская певица Лолита Милявская. На вопрос "когда наступит мир?" 55-летней артистке ответили разгневанные пользователи сети.

"Дебальцево. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого удовольствие. Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос?" - написала певица.

К своему посту Милявская приложила видео, на котором демонстрирует памятник "воинам народного ополчения" в Дебальцево.

Менее чем за сутки пост знаменитости собрал более 2 тыс. комментариев, в которых пользователи сети осудили Лолиту за циничное высказывание и дали ответ на поставленный вопрос.

"Свои по своим? Вы в своем уме?", "Свои по своим? Лучше бы молчала", "Сверх цинизма, Лолита. От вас такого не ожидала", "Мир наступит, когда вы перестанете смотреть РашаТВ и рассказывать, что там стреляют свои по своим", "У Путина спросите. Хотя он вам ответит, что там стреляют свои по своим", - указали под роликом.

При этом в комментариях нашлись и те, кто поддержал артистку и поблагодарил "за столь трудный путь" с концертами в Донецк и Луганск.

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