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Спустя год молчания певица-трансгендер Зианджа похвасталась новым имиджем

Знаменитость решилась на резкие перемены во внешности

понедельник, 8 июля 2019, 13:00
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Украинская певица-трансгендер Зианджа, звезда проекта "Голос країни-8" после года молчания напомнила поклонникам о себе кардинальной сменой имиджа.

Знаменитость обновила личный профиль в Instagram, в котором опубликовала несколько свежих фотографий. Судя по всему, певица решилась на резкие перемены во внешности и сменила пышные локоны на модную прическу - каре.

"Я скучала по вам", - написала под одним из фото Зианджа.

В комментариях фолловеры звезды ответили взаимностью, а также поинтересовались, где все это время пропадала Зианджа и когда она планирует выпустить свой альбом. Что правда, расспросы фанов певица пока оставила без внимания.

Напомним, публично Зианджа заявила о себе в прошлом году на проекте "Голосі країни-8". Появление артистки на сцене спровоцировало настоящий ажиотаж, ведь раньше ее знали как певца Бориса Апреля. Позже участница вокального шоу призналась, что решилась на смену пола, так как чувствовала дискомфорт, будучи в теле мужчины.

  • В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

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