Меган Маркл и ее сын Арчи впервые вышли на публику: как выглядит повзрослевший малыш

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, впервые вышла на публику с новорожденным сыном Арчи Харрисоном. Малышу недавно исполнилось два месяца.

Вместе они поддержали отца на благотворительном матче по поло, в котором также принял участие и принц Уильям. Он, кстати, тоже пришел на игру с командой поддержки - с герцогиней Кейт Миддлтон и малышами. Снимки первого выхода Арчи Харрисона на публику появились в Instagram.

Для мероприятия в загородном клубе Меган Маркл выбрала довольно простое платье цвета хаки и дополнила свой образ солнцезащитными очками. Малыша мама одела в белый комбинезон-безрукавку. Все время герцогиня нежно обнимала ребенка и прятала его от любопытных папарацци.

И все же некоторые моменты фотографам запечатлеть удалось.

Как сообщалось ранее, молодые родители принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно заселились в новую, более просторную для семьи резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре, закончили делать в ней капитальный ремонт. Как оказалось, для него герцогам потребовалось $3 миллиона.

Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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