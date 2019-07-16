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Певица Ассоль выходит замуж: каким было предложение руки и сердца

Торжество состоится в Украине

вторник, 16 июля 2019, 17:21
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25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль, выходит замуж. Предложение руки и сердца девушка получила еще в мае прошлого года, а вот свадьбу влюбленные планируют сыграть в сентябре этого года.

Катя и ее возлюбленный Артем знакомы с детства, но встречаться начали два года назад – оба учились в Университете Ковентри в Лондоне. Как рассказала певица "КП" в Украине" предложение выйти замуж было очень романтичным.

"Это было так, как я себе с детства представляла. Это было в Турции, в Парке Легенд, куда мы с друзьями поехали отдыхать на майские каникулы. Мы поехали в парк поужинать, и во время шоу Артем сделал мне предложение. Совсем не ожидала и была в шоке. Я была настолько тронута, что еще часа два плакала после этого, и сейчас, вспоминая тот момент как один из самых ярких в моей жизни, наворачиваются слезы. Мы до этого обсуждали, что хотим пожениться, но я не могла подумать, что Артем сделает предложение именно в такой обстановке!", - поделилась воспоминаниями Ассоль.

Торжество влюбленные планируют устроить в Украине. Катя также призналась, что уже выбрала свадебный наряд, но каким оно будет раскрывать не стала.

"Выбор был очень сложным, но я его нашла – платье моей мечты. Какое оно и какой это бренд – пускай пока останется секретом", - отметила певица.

Напомним, что Катя Гуменюк принимала участие в шестом сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

  • 23 июня украинская поп-исполнительница Алина Гросу вышла замуж за своего возлюбленного Александра, личность которого донедавна тщательно скрывала. Торжество состоялось в Вероне (Италия), где пара арендовала роскошную загородную виллу.
  • Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала фолловерам в соцсети свадебное платье, в котором вышла замуж в Италии.

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