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Регина Тодоренко впервые показала свадебное платье, в котором вышла замуж в Италии

Ведущая призналась, сколько ушло времени на его изготовление

четверг, 11 июля 2019, 18:44
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала фолловерам в соцсети свадебное платье, в котором вышла замуж в Италии.

Как стало известно ранее, трехдневное торжество было практически секретным - гостям даже запретили снимать невесту и выкладывать ее фото в сеть. Теперь же Тодоренко опубликовала в Instagram первые профессиональные фотографии и охотно рассказала о том, как шили ее наряд.

"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! Но это не про меня", - посмеялась ведущая.

Как призналась знаменитость, в своем свадебном наряде она чувствовала себя Джульеттой.

"Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть", - добавила она.

Менее чем за сутки фотографии Тодоренко собрали свыше 800 тыс. лайков. В комментариях фолловеры ТВ-звезды восхитились женственностью ее образа.

"Регина, вам очень к лицу", "Бесподобно, вы так хороши в нем. И Влад красавчик", "Бесподобные", "Очень здорово и скромно выглядит", "Поделитесь контактами чудо-мастеров, мало ли", - стали обсуждать наряд ведущей в комментариях.

Напомним, свои отношения Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов узаконили еще в октябре прошлого года, а этим летом решили отметить это событие в кругу друзей. Свадьбу пара отпраздновала в Сорренто (Италия). Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.

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