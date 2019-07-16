Украинский телеведущий снял яркую пародию на звезд, идущих в политику: забавное видео

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук продолжает радовать поклонников новыми пародиями. На этот раз шоумен выпустил видео под названием "Зе шоубиз".

Ролик вышел 16 июля на YouTube-канале телеведущего. Песню Остапчук посвятил всем своим коллегам, которые ринулись в политику.

"Большинство моих коллег помимо звания народных любимчиков станут еще и народными избранниками (минуя звание "заслуженного"). Это круто для страны, но что же будет с шоубизом?", - написал шоумен в своем Instagram.

По сюжету Владимир Остапчук убегает от мухи, которая переносит так называемый "вирус", который вызывает желание сменить статус селебрити на карьеру политика. На своем пути он сталкивается со странными происшествиями. Как развиваются события и зацепит ли Владимира Остапчука необычный вирус, смотрите в новой пародии.

Ранее Владимир Остапчук опубликовал у себя в YouTube провокационную пародию на песню MARUV Siren Song. По сюжету, агенты "Отдела по борьбе с Евровидением" заявляются к артисту домой и добровольно-принудительно вынуждают представить страну на песенном конкурсе.

А также снял пародию, наполненную ностальгией на песню "Дим" группы "Время и Стекло".

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