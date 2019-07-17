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Звезда "Улицы разбитых фонарей" экстренно госпитализирован: актера прооперировали

Актер попал в больницу из-за проблем с сердцем

среда, 17 июля 2019, 13:59
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Российский актер Юрий Кузнецов, который известен зрителю по сериалу "Улицы разбитых фонарей", попал в больницу в Санкт-Петербурге (РФ).

Как сообщает "СтарХит", причиной госпитализации 72-летнего артиста стали проблемы с сердцем. В больнице Кузнецову была проведена операция. Состояние актера оценивается, как удовлетворительное. Другие подробности пока не раскрываются.

Однако дочь Кузнецова информацию об операции опровергает. "Нет, все в порядке у него. Он проходит плановый осмотр в поликлинике, это действительно так", - отметила она.

В сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов сыграл начальника Петренко по прозвищу Мухомор.

Он также снялся в российских фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Собачье сердце", "Афганский излом", "Брат", "Антикиллер", "Царь", "Дуэлянт" и других.

  • Ранее была госпитализирована советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова.
  • А в начале июня в больницу попал Бари Алибасов. Продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил максимальную степень ожога желудка. Через несколько дней его выписали и он рассказал, что видел и чувствовал, находясь в коме.

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