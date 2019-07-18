Умерла выдающаяся украинская актриса

В четверг, 18 июля, на 92-м году жизни скончалась знаменитая украинская актриса, театральный педагог Валентина Зимняя.

О смерти выдающейся артистки на своей странице в Facebook сообщил ее ученик, актер и телеведущий Вячеслав Соломка. Причину смерти он не уточнил.

"Моя и наша театральная мама! Валентина Ивановна Зимняя! Великая! Одна из последних великих! Она поверила когда-то в меня и дала дорогу в профессию! Она воспитала более 200 актеров! Сегодня на 92-м году жизни она ушла. Валентина Ивановна, спасибо Вам за все! Ваши уроки и Ваша любовь останутся с нами навсегда", - написал он.

Родилась Валентина Зимняя в 1928 году в селе Вишневчик, ныне Хмельницкой области. В 1950 году окончила Киевский театральный институт. По окончании учебы Зимняя устроилась на работу в Черновицкий украинский музыкально-драматический театр, где проработала долгие 19 лет.

Среди учеников Зимней - народные и заслуженные артисты Украины Тарас Жирко, Инна Капинос, Светлана Орличенко. Учились у Валентины и кинорежиссер Олесь Санин, Василий Вовкун, телеведущие Лилия Ребрик, Снежана Егорова, певица Оксана Хожай.

Валентина Зимняя снялась в более, чем 60 фильмах. А именно - картинах "Волчица", "Марианна" (роль Дуни), "Вечерницы" (Явдоха), "День рождения Буржуя" (Потыличиха), "Леди Бомж" (Молочница), "Леший" (Гадалка), "Возвращение Мухтара" (Елизавета Сергеевна) и многих других.

В 2011 году Валентина Зимняя стала победительницей Всеукраинской Премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Знаковые фигуры".

"Марианна" (1967)

"День рождения Буржуя" (1999)

"Леший" (2006)

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