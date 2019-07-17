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Умерла известная советская актриса, снявшаяся в фильме "Обыкновенное чудо"

Артистке было 65 лет

среда, 17 июля 2019, 09:55
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В Москве (РФ) скончалась советская и российская актриса театра и кино Ольга Вяликова. На момент смерти артистке было 65 лет.

Об этом сказано на странице Facebook Центрального академического театра Российской армии, где долгое время работала актриса. Причина смерти не уточняется.

"Скоропостижно скончалась артистка Театра армии - Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года. С 1993 по 1995 год Ольга Петровна была занята в знаменитой постановке "Орестея" выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна", - сказано в посте.

Ольга Вяликова родилась 26 марта 1954 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина. В кино дебютировала в 1978 году, снявшись в фильмах "Обыкновенное чудо" и "Любовь моя, печаль моя".

Вяликова также снималась в таких фильмах и сериалах, как "И жизнь, и слезы, и любовь", "Похождения графа Невзорова", "Глухарь-3", "Каменская-6", "Все сначала", "Пятая стража" и других.

"Обыкновенное чудо" (1978)

"И жизнь, и слезы, и любовь" (1983)

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