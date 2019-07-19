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Мои Кравчата: звезда "95 Квартала" показала милое фото со своими двойняшками

Малышам исполнилось три года

пятница, 19 июля 2019, 15:42
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Актриса студии "Квартал 95", ведущая и продюсер Елена Кравец трогательно поздравила своих младших детей - двойняшек Катю и Ваню с днем рождения. Малышам исполнилось три года.

По случаю праздника счастливая мама выложила в свой микроблог милое фото с детишками. На снимке Елена лежит в кровати, нежно обнимает Катю и Ваню и при этом широко улыбается. "С днем рождения, мои Кравчата", - написала она.

Поклонники и коллеги Елены оставляют поздравления под снимком с теплыми пожеланиями. "Пускай будут здоровые малыши! Пускай дружат всю жизнь и любят маму! С праздником, Леночка!", - написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Атака любовью", "Как это мило", "Какие хорошенькие", "Пусть будут счастливы и здоровы, милота", "Какие сладкие", "Котята", "Счастливое фото", "Оу, мимими", - умиляются фанаты в комментариях.

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