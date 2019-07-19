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У звезды "Дизель шоу" родится второй ребенок: родители уже выбрали имя

У пары родится мальчик

пятница, 19 июля 2019, 10:59
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Украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио", участник юмористической программы "Дизель шоу" Егор Крутоголов во второй раз станет отцом.

О скором пополнении в семье комика сообщила команда "Дизель Студио" в Facebook. Крутоголов вместе с семьей снялся для журнала "Отдохни", а в интервью признался, что они ждали этого события несколько лет.

"Мы с Катей ждали этого события лет 5-6! А в декабре поехали в Таиланд, и… Наверное, произошел какой-то эмоциональный подъем, организм сказал: "Вау, спасибо!" – и все получилось", - поделился Егор.

Егор и Катя Крутоголовы счастливы в браке 13 лет и уже воспитывают 9-летнего сына Леву. Счастливые родители уже знают пол будущего ребенка и не скрывают его. Крутоголовы также выбрали и имя малышу.

"У нас с Катей будет пацан по имени Макс! Это трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала", - признался актер.

  • 20 октября 2018 года произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь актрисы Марины Поплавской. Автобус с актерами "Дизель шоу" влетел в грузовик "Новая почта". Марина Поплавская погибла на месте. Другие участники получили различные травмы.
  • В феврале этого года юмористический коллектив "Дизель шоу" вернулся к концертной деятельности. Участники пригласили для участия в своих концертах своего давнего друга по КВН, телеведущую из Беларуси Марусю Грицук.

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