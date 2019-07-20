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Избили битой? Лобода напугала фанатов синяками на теле

Больше всего пострадала левая нога певицы

суббота, 20 июля 2019, 09:54
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Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая призналась в своих страхах, снова напугала своих поклонников, показав фото травмы.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram снимок своих ног с большими синяками. Больше всего досталось левой ноге - в районе колена она даже почернела.

"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - написала Лобода.

Поклонники пришли в ужас от увиденного и посоветовали певице беречь себя и больше отдыхать.

"О, ужас! Береги себя", "Как же больно смотреть", "Колени нужно беречь", "Жесть", "Как же так", "Кошмар", "Светочка кошмар береги ножки", "Отдыхайте чаще и берегите себя", "Избили битой что ли? Кошмар", "Ужас, вам нужно к врачу", - пишут комментаторы.

  • С бывшей участницей российской группы Serebro Ольгой Серябкиной случилась неприятность. Певица травмировалась на съемках нового клипа. Во время одной из сцен Серябкина получила серьезное повреждение, из-за чего процесс пришлось на время приостановить.
  • Также читайте, как бывшая участница скандального российского реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева получила травму головы во время фотосессии.

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