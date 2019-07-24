Разные взгляды на жизнь: названа причина развода Славы из "НеАнгелов"

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись, так как "имеют разные характеры и взгляды на жизнь".

Причину развода пары опубликовали в Едином реестре судебных дел. Согласно документу, истец (Эдгар Каминский, - Ред.) ссылается на то, что после рождения детей они со Славой начали отдаляться друг от друга, исчез интерес к жизни друг друга.

"Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь", - сказано в сообщении.

Хирург заявил, что в течение последнего времени они с певицей не поддерживали брачные отношения, хотя и жили под одной крышей. "Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем просил иск удовлетворить, брак расторгнуть", - написано на сайте суда.

Напомним, несколько месяцев назад муж Славы Каминской Эдгар Каминский подал на развод. С подобным кризисом в отношениях пара столкнулась не впервые, правда, на этот раз помириться им уже не удалось. В понедельник, 1 июля, Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Эдгар и Слава поженились 16 июля 2014 года, в браке у них родилось двое детей - сын Леонард и дочь Лаура.

Слава Каминская показала фолловерам в Instagram, как провела свои первые выходные после развода с мужем Эдгаром.

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