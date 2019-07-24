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Стало известно, сколько Потап и Настя скрывали брак: пара женилась задолго до майской свадьбы

Скоро артисты будут праздновать ситцевую свадьбу

среда, 24 июля 2019, 09:43
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Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая.

В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад, а именно - 18 октября 2018 года.

Потап и Настя Каменских несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу 23 мая 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе.

Даже догадки прессы о скорой свадьбе звезд, пара также не комментировала. И только в день торжества Потап выпустил романтическое видео, в котором публично заявил о любви к Насте.

А Каменских в свою очередь поблагодарил продюсера за то, что он оберегал ее от лишних глаз и слов, а также за то, что согласился держать их любовь в секрете.

  • Свадьба Насти Каменских и Потапа прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.
  • После чего влюбленные на частном самолете отправились в свадебное путешествие. Свой медовый месяц новоиспеченные супруги провели в Турции.

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