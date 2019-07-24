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Умер легендарный музыкант и трехкратный лауреат премии "Грэмми"

Исполнитель скончался в своем доме

среда, 24 июля 2019, 11:39
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На 82-м году жизни скончался американский музыкант, автор песен и основатель групп The Meters и The Neville Brothers Арт Невилл.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера артиста Кента Соррела. Известно, что певец умер в своем доме. В этот момент рядом с ним была его жена Лоррейн.

Причина смерти музыканта не уточняется, но известно, что в последние годы жизни Невилл страдал рядом заболеваний, а также боролся с осложнениями после операции на спине.

Арт Невилл основал с братьями группу The Neville Brothers в 1970-е годы. В 2005-м коллектив был включен в Зал славы вокальных групп. Музыкант также был одним из создателей фанк-группы The Meters, где также был вокалистом и клавишником. Написанные и исполненные коллективом треки Cissy Strut и Look-Ka Py Py считаются классикой фанка.

Арт Невилл был трижды удостоен престижной музыкальной премии "Грэмми".

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