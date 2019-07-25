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Запомнили надолго: Влад Яма вспомнил, как сделал предложение жене

Лилиана согласилась не сразу

четверг, 25 июля 2019, 12:05
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Известный украинский хореограф, судья нового сезона проекта "Танці з зірками" Влад Яма впервые рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей второй половинке - супруге Лилиане.

Забавной историей он поделился в программе "Отдушивдушу", которая выходит на YouTube. По словам танцора, этот трогательный момент произошел на Новый год (видео смотрите ниже).

"На часах было 12:12, это мое любимое число, я встал на колено с кольцом, а у нее был во рту кусок колбасы, она его не дожевала. У нас был советский Новый год: оливье, мандарины, колбаса", - поделился воспоминаниями Влад.

"Вместо того, чтобы ответить, она еще долго жевала, потом сказала: "Я подумаю". Но я то знал, что она согласится. Колбасу мы запомнили надолго, на Новый год всегда покупаем", - добавил хореограф.

Влад Яма до недавнего времени скрывал от общественности свою личную жизнь. А два года назад выяснилось, что у хореографа есть супруга и маленький сын. И если красавицей-женой танцор регулярно хвастается в сети, то лицо малыша скрывает от посторонних глаз.

  • Ранее Влад Яма растрогал своих поклонников обращением к своей жене. Танцор опубликовал в личном микроблоге милый снимок с Лилианой, который сопроводил чувственными строками.
  • Влад Яма объяснил, почему не показывает общественности лицо своего ребенка - сына Леона.

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