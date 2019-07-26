54-летняя Моника Белуччи снялась в не по возрасту эффектной фотосессии в бассейне

Итальянская актриса и модель, некогда секс-символ Моника Белуччи снялась в эффектной фотосессии в бассейне. Поклонники знаменитости восторгаются ее внешностью.

54-летняя звезда кино позировала для свежего выпуска модного глянца Madame Figaro, который и опубликовал фотографии, которые тут же разошлись по соцсетям и страницам таблоидов.

На снимках Белуччи с присущим ей шармом позирует перед объективом в купальниках и нарядах с глубоким декольте.

Для этой же фотосессии авторы материала пообщались с актрисой и задали ей несколько личных вопросов. Один из них касался ее отношений и недавнего расставания с художником Николя Лефевром, который, к слову, был младше ее на 18 лет. Актриса не стала вдаваться в подробности, однако намекнула, что не проводит вечера в одиночку:

"Я сказала, что все кончено, но я не говорила, что одна", - подчеркнула Белуччи.

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