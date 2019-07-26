RU  UA

Лайм

54-летняя Моника Белуччи снялась в не по возрасту эффектной фотосессии в бассейне

Модель и актриса позировала для модного глянца

пятница, 26 июля 2019, 19:18
читати статтю українською

Итальянская актриса и модель, некогда секс-символ Моника Белуччи снялась в эффектной фотосессии в бассейне. Поклонники знаменитости восторгаются ее внешностью.

54-летняя звезда кино позировала для свежего выпуска модного глянца Madame Figaro, который и опубликовал фотографии, которые тут же разошлись по соцсетям и страницам таблоидов.

На снимках Белуччи с присущим ей шармом позирует перед объективом в купальниках и нарядах с глубоким декольте.

Для этой же фотосессии авторы материала пообщались с актрисой и задали ей несколько личных вопросов. Один из них касался ее отношений и недавнего расставания с художником Николя Лефевром, который, к слову, был младше ее на 18 лет. Актриса не стала вдаваться в подробности, однако намекнула, что не проводит вечера в одиночку:

"Я сказала, что все кончено, но я не говорила, что одна", - подчеркнула Белуччи.

  • Смотрите также на The Lime, как сексуальная Дженнифер Лопес отметила свой юбилей. Певица опубликовала в сети фото и видео вечеринки, с которыми трудно поверить, что ей 50.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Танці з зірками-2019: названа первая пятерка участников нового сезона

Первыми звездными участниками нового сезона шоу "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

От платьев до спецодежды ЧАЭС: украинские звезды отличились нарядами на открытии фестиваля Жара-2019

Украинские артисты Настя Каменских, Mozgi, Надя Дорофеева удивили нарядами на открытии фестиваля "Жара-2019" в Баку.

Экс-жена Потапа засветилась в объятиях лидера Rammstein в Баку: там он познакомился и с Лободой

Бывшая жена Потапа Ирина Горовая опубликовала совместное фото с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: