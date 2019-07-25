Как сексуальная Дженнифер Лопес отметила юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которой 24 июля исполнилось 50 лет, отметила свой юбилей шумной вечеринкой.

Фото и видео с празднования появились на одной из фан-страничек звезды в Instagram. Дженнифер устроила грандиозное гуляние в роскошном особняке в Майами, а завершился праздник красочным фейерверком.

Именинница выбрала для вечеринки сексуальное платье золотистого цвета, которое выгодно подчеркивало достоинства ее безупречной фигуры. Особняк и праздничный торт также были украшены в золотистых тонах.

Весь вечер с Дженнифер находился ее жених - 43-летний бейсболист Алекс Родригес. В марте этого года спортсмен сделал певице предложение руки и сердца. Произошло это на Багамах. Алекс попросил Лопес стать его женой во время прогулки по берегу океана. Он встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо.

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