Как сексуальная Дженнифер Лопес отметила юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которой 24 июля исполнилось 50 лет, отметила свой юбилей шумной вечеринкой.
Фото и видео с празднования появились на одной из фан-страничек звезды в Instagram. Дженнифер устроила грандиозное гуляние в роскошном особняке в Майами, а завершился праздник красочным фейерверком.
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Именинница выбрала для вечеринки сексуальное платье золотистого цвета, которое выгодно подчеркивало достоинства ее безупречной фигуры. Особняк и праздничный торт также были украшены в золотистых тонах.
Весь вечер с Дженнифер находился ее жених - 43-летний бейсболист Алекс Родригес. В марте этого года спортсмен сделал певице предложение руки и сердца. Произошло это на Багамах. Алекс попросил Лопес стать его женой во время прогулки по берегу океана. Он встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо.
- В прошлом году Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения с самыми близкими людьми - возлюбленным Алексом Родригесом, их детьми от предыдущих отношений, а также мамой.
- Недавно папарацци подловили американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес в весьма необычном образе. Знаменитость прогуливалась по Нью-Йорку с банным полотенцем на голове и в спортивном костюме.
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