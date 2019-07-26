От платьев до спецодежды ЧАЭС: украинские звезды отличились нарядами на открытии фестиваля Жара-2019

Вечером 25 июля в Баку стартовал международный музыкальный фестиваль "Жара-2019". На открытии мероприятия засветились как российские, так и украинские звезды.

Традиционно перед началом концертной программы артисты прошлись по красной дорожке. В этот вечер украинцы продемонстрировали необычные наряды. Фото с мероприятия появились в Instagram фестиваля, а также на страничках звезд.

Так, участники группы Mozgi появились на ковровой дорожке к белых костюмах, напоминающих спецодежду ЧАЭС, а Настя Каменских - оригинальном платье: с одной стороны пайетки были цвета фуксии, с другой – салатовые. Свой образ певица назвала "сладкой пина-коладой".

"Сегодня на международном фестивале "Жара" в Баку по-настоящему горячо и оооочень жарко. Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада", - написала Настя в личном микроблоге.

Не менее необычным было платье у Ани Лорак. Пышный белый наряд напоминал свадебный. Платье сделано из полупрозрачной ткани и украшено белым кружевом.

Для выступления на сцене украинские артисты выбрали другие наряды - более пикантные.

Напомним, что "Жара" - ежегодный международный летний музыкальный фестиваль, который проходит в Баку (Азербайджан). Организаторами мероприятия являются российский певец Эмин Агаларов (Emin) и Григорий Лепс, которого называют любимым певцом Путина, а также создатель "Русского радио" Сергей Кожевников.

Бывшая жена рэпера Потапа, со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась в сети снимком, на котором запечатлена с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Кадр был сделан на открытии фестиваля "Жара-2019".

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